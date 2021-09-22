Son dakika: 'Teröristlerden 3,5 milyon dolar çaldığı' bahanesiyle 52 bin 670 lira dolandırıldı - Haberler
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Son dakika: 'Teröristlerden 3,5 milyon dolar çaldığı' bahanesiyle 52 bin 670 lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: 'Teröristlerden 3,5 milyon dolar çaldığı' bahanesiyle 52 bin 670 lira dolandırıldı

Son dakika haberine göre Samsun'da sosyal medya hesabından kendisine ulaşan ve 'teröristlerden 3,5 milyon dolar çaldığını' söyleyip ABD'ye gideceğini ifade eden dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 52 bin 670 lira dolandırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sosyal medya hesabından kendisine ulaşan ve 'teröristlerden 3,5 milyon Dolar çaldığını' söyleyip ABD'ye gideceğini ifade eden dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 52 bin 670 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.T.(54) adlı kişiye bir sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan kimliği belirsiz dolandırıcı, teröristlerden 3,5 milyon dolar para bulunan çantayı çaldığını ve parayı ABD'ye götürmek istediğini söyledi. Dolandırıcıya inanan Ü.T. şahsın verdiği hesaba 10 bin 350 lira ve 42 bin 320 lira olmak üzere farklı tarihlerde iki kez toplam 52 bin 670 lira para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Ü.T. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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