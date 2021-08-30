Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 17.50 sıralarında 6 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 5 çocuk olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındıkları belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son Dakika | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Demet Şener Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Erol Bulut Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.08.2021 19:53:03. #1.13#

title