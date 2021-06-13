Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
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Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi.

ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, Afrin'deki Şifa Hastanesinin duvarlarının yıkıldığı, ekipmanların hasar aldığı ve binanın hizmet dışı kaldığı görüldü.

Hastane Müdürü Dr. Hasan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Hastanemiz hedef alındı ve iki doktor hayatını kaybetti, beş çalışanımız ise yaralandı." dedi.

Güvelik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen Hasan, hastanenin bölgedeki sivillere acil bölümü, doğumhane ve diğer polikliniklerle ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

Yalnızca sivillere hizmet veriyordu

Dr. Hasan, "Tamamıyla sivillere hizmet eden hastane terör örgütünce hedef alındı. Bu, savaş suçudur. Siviller hastanemize gelip tedavi olmak istediler. İlaçlarını alıp çıkacakken hastaneden kefenle gittiler." ifadesini kullandı.

Hastane Müdürü, birçok ekipmanın zarar gördüğünü ve hastanenin kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

Saldırılar, daha önce yaralananların tedavisi sırasında düzenlendi

Hastanedeki sağlık çalışanlarından Abdurrahim Türkmen de YPG/PKK'nın dünkü saldırılarının daha önce yaralananların tedavi edildiği sırada gerçekleştiğine dikkati çekti.

Türkmen, "Hastanede yaralılara tedavi sağlayamadığımız için onları bölgedeki diğer hastanelere naklettik. Hastaneyi yeniden ayağa kaldıracağız ve bölgedeki sivillere hizmet edeceğiz." dedi.

13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
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