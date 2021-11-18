Son dakika... Terör örgütü üyesi Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) - PKK/ Ypg terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Haseke kentinde daha önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde İ.B. (26) isimli şahıs, Viranşehir ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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