Son dakika: Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli İzmir'de yakalandı
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Son dakika: Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

27.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:16
Son dakika: Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'de 'PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Suriye uyruklu biri kadın 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İZMİR'de 'PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Suriye uyruklu biri kadın 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 

Terörle mücadele kapsamında, bölücü terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik MİT Bölge Başkanlığı'nın desteği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışma kapsamında, 'PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak' suçundan, haklarında arama kaydı bulunan Suriye uyruklu 2 şüphelinin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde, Menderes ilçesi Çine Mahallesi ile Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu M.U.E.H. ile M.A.N. adlı kadın gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika: Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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