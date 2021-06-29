Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı
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Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı Terörizm finansörlerine yapılan baskın anı polis kamerasında Eve baskına gelen polisten 'bir şey yok, bir şey yok' diyerek kurtulmaya çalıştılar Afyonkarahisar'da kurdukları şirket üzerinden 'Hawala' yani...

Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı

Terörizm finansörlerine yapılan baskın anı polis kamerasında

Eve baskına gelen polisten 'bir şey yok, bir şey yok' diyerek kurtulmaya çalıştılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurdukları şirket üzerinden 'Hawala' yani illegal yollardan gelen paraları terör örgütleri üyelerine transfer ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şahısların evlerinde gözaltına alınmaları ise anbean polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yabancı uyruklu Mahmod Almajdmı ile Yusuf Hamidi isimli iki şahsın kurdukları şirket üzerinden terörizmin finansmanı ve kara para akladıklarını tespit eden TEM ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Şüphelilerin kaldıkları eve erken saatlerde baskın düzenleyen ekipler 2 şahsıda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Baskın anında şahısların kurtulmak için 'bir şey yok yok, bir şey yok' diyerek bağırmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

TEM ekipleri soruşturma kapsamında yaptıkları incelemelerde şahısların yurt dışından gelen paraları

'Hawala' yani yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer ettiklerini ortaya çıkarırken, şüphelilerin bu yöntemle paraları terör öğütleri üyelerine transfer ettikleri belirlendi. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı
Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı
Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı
Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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Son dakika: Terör örgütü üyelerine 'Hawala' yöntemi ile para aktaran 2 şahsı polis yakaladı - Haberler
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