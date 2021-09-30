Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı - Haberler
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Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan operasyonda, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya para taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan operasyonda, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya para taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi günü devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı otomobile yapılan detaylı aramada, bir bavul içinde toplam 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu para ele geçirildi. Yüklü miktardaki paraya savcılık talimatı ile el konulurken, zanlılar sorguya alınarak Kuzey Kore parasının teslim edileceği adres incelemeye alındı.

Zanlıların kurye olduğu ve paranın sol terör örgütlerinden TKP/ML-TİKKO'ya aktarılacağı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalışmalar derinleştirilirken, 'kurye' oldukları anlaşılan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, burada paraları TKP/MLTİKKO mensuplarından aldıklarını ve yine aynı örgüte mensup kişilere aktarmak üzere götürdüklerini itiraf etti.

Yapılan çalışmalarda paraların teslim edileceği örgüt üyelerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile 1 Sigsauer marka tabanca ve bu silaha ait şarjör ile mermiler ele geçirildi. Operasyonda para sayma makinasına de el konuldu.

(Sadık Kahraman-İHA)

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

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Haber: Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı - Haberler
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