Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

- Terör örgütü PKK/ Ypg'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

AFRİN - Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 15 sivil ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Son Dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Son Dakika Haberleri

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