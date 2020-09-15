Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
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Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

Son dakika haberi: Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli sınırda yakalandı.

Son Dakika | Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
15.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:42

Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli sınırda yakalandı.

Hudut askerleri, Uzunköprü'nün Gemici köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelinin, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/10 sayılı kararı ile "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan istinaf mahkemesinde dosyası ve arama kaydı bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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