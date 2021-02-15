Son dakika... Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyonda 718 kişi gözaltına alındı
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Son dakika... Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyonda 718 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:57
Son dakika... Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyonda 718 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda, 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda, 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.

Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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