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Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK sanığına 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika gündem haberi: Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz Z.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Z.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK/KCK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

Z.K'nın, ikametinde yapılan aramalarda örgütsel nitelikli dergiler bulunduğu bildirilen iddianamede, sanığın terör örgütü PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı bildirildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Z.K, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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