Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bölük komutanı Trabzon'da yakalandı - Haberler
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Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bölük komutanı Trabzon'da yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bölük komutanı Trabzon'da yakalandı

Son dakika haber... Trabzon'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarında, yabancı uyruklu bir şüphelinin Trabzon'da bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda, 2013'te terör örgütü PYD/YPG, 2015'te PKK/KCK'nın sözde silahlı kadın birlikleri içerisinde faaliyet gösterdiği, örgütte sözde bölük komutanlığı da yaptığı tespit edilen J.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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