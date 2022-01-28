Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.Y.'nin kentte olduğunu tespit etti. H.Y., ekipler tarafından düzenlenen şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kaldığı evde arama yapılan aramada ise birçok örgütsel dökümanlar ve PKK/KCK'nın sözde bayrakları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kayseri, Polis, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title