Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.Y.'nin kentte olduğunu tespit etti. H.Y., ekipler tarafından düzenlenen şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kaldığı evde arama yapılan aramada ise birçok örgütsel dökümanlar ve PKK/KCK'nın sözde bayrakları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa