Son Dakika | Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırdı
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Son Dakika | Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırdı

Son Dakika | Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırdı
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi.

Erbil merkezli Kurdistan 24 yayın kuruluşunda yer alan habere göre, PKK, sabah saat 08.30'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir peşmerge noktasına saldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.

PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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