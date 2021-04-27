Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa kaçırdı
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Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa kaçırdı

Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa kaçırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 602'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 602'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 602'nci gününde de sürüyor. Muş'tan gelen Ümit Özcan, 3 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eylemine devam ediyor. 602 gündür HDP il binası önünde bulunan aileler ile birlikte kardeşinin geleceği günü beklemek için nöbette olan ağabey Özcan, "Benim babam devletine milletine bağlı ve devletini seven bir insandı. Terör örgütü PKK benim babamdan intikam almak için kardeşimi zorla dağa kaçırdı. Kardeşime çağrım, kaçıp devlete sığınarak teslim olmasını istiyorum" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa kaçırdı
Terör örgütü PKK, intikam için genci dağa kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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