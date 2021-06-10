Son dakika! Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi
Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini yaktığı bildirildi.
Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini yaktığı bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, terör örgütü mensupları Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.
PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK mensuplarının ise evi ateşe verdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan