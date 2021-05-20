Son dakika: Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı