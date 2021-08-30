Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı
Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı