Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Yaşar Güler Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Çekmez Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:14:55. #1.14#

title