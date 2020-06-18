Son Dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D hücre evinde yakalandı Bir son dakika haberine göre İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalandı. (İHA) Kaynak: İHA