Son Dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D hücre evinde yakalandı
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Son Dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D hücre evinde yakalandı

Bir son dakika haberine göre İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Son Dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D hücre evinde yakalandı
18.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:29

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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