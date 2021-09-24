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Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheli 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol

Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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