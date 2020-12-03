Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'e operasyon
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Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'e operasyon

03.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:31
Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'e operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın yaptı.

Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'e operasyon
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Son dakika! Terör örgütü DEAŞ'e operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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