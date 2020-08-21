Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
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Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

21.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:55

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde olan kadın örgüt üyelerini yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son Dakika | Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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