Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
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Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı

Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle birlikte oluşan huzur yıllar önce köylerini boşaltmak zorunda kalan köylülerin yeniden dönmesini sağladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle birlikte oluşan huzur yıllar önce köylerini boşaltmak zorunda kalan köylülerin yeniden dönmesini sağladı. 30 yıl öce boşaltılan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyüne huzur ile birlikte geri dönüş yapan vatandaşlar, köylerine ev yaptı.

1990'lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılan Akduman köyü sakinleri, 30 yıl aradan sonra oluşan huzurla birlikte göç ettikleri bölgeden köyleri olan Akduman'a yeniden dönüp ev yapmaya başladı. Köylüler bahar ile birlikte hayvanlarını getirip sonbahar sonuna kadar köylerinde kalıp kışın ise geri döneceklerini söyledi. 30 yıl önce köyleri boşaltılan vatandaşlar, gittikleri Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelip huzur bulan bölgede yaşamaya başladı. Huzur ile birlikte geri dönen köylüler arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve bahçeleriyle uğraşıyor. - ŞIRNAK

Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı
Son dakika! Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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