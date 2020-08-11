Son Dakika: Terme'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Samsun'un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Terme ilçesi Gölyazı Çoban Yatağı mevkisinde dün gece sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de iş makineleriyle katıldığı çalışmalar sonucu sazlık alandaki yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: AA