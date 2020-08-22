Son dakika! Terme bu kez ucuz atlattı Son dakika haberi: - Terme bu kez ucuz atlattı Çalışmalar tamamlandığında sel kabusu sona erecek Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

- Terme bu kez ucuz atlattı

Çalışmalar tamamlandığında sel kabusu sona erecek

SAMSUN - Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

Samsun'un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde yaşanan sağanak yağış sonrasında, ekipler köy ve mahallelerde çalışmalarına başladı. Bölgede yaşanan yağış sonrasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yağışın kesildiğini ve sel sularının yavaşça çekildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Akşam saatlerinde yağış olmaması halinde endişelenecek durumun olmadığını ifade eden Başkan Ali Kılıç, ilçede can kaybının olmadığını dile getirdi.

"Sabaha kadar tetik halindeyiz"

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde geçen sene 23 Ağustos tarihinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını anımsatan Başkan Ali Kılıç, "Yağışın etkilerini hamdolsun Salıpazarı ve Çarşamba'ya göre biraz daha ucuz atlattık. Meteorolojiden gelen uyarılarla beraber ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla beraber sabahlara kadar tetik halindeyiz. Terme Çayı'nın ıslahının ilçe için ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Artık biz, yağmur yağdığında insanlarımızın sabahlara kadar tedirgin olmasını istemiyoruz. Terme'yi, önündeki bu sıkıntıdan kurtaralım istiyoruz" diye konuştu.

Devlet Su İşleri'nin ırmakla ilgili ıslah projesinin hazır olduğunu ve projenin takipçisi olduklarının altını çizen Başkan Kılıç, yarım bırakılan ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

Ekipler çalışmalarına başladı

Belediyeye bağlı ekiplerin taşkından zarar gören mahallelerde çalışmalarına başladığını belirten Başkan Kılıç, "Tamda fındık hasat zamanında köylerimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar bize yansımış çok sıkıntılı bir durum yok. Sabah saat 05.00 sıralarında Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde başlayan sağanak Terme ilçemize düşmedi. İlçe merkezine sağanak yağış olmaması nedeniyle çok fazla bir sıkıntımız da olmadı. Köylerde bir takım yollar uçtu, bir kısım menfezler yok oldu. Suyun çekilmesiyle birlikte detaylı tespitlerimizi yaparak hemen müdahalemizi yapmış olacağız" dedi.

"Barajın tamamlanması gerekiyor"

Bölgede her yıl ağustos ve eylül aylarında tedirginlik yaşayan vatandaşların huzura ermesi için Salıpazarı Barajı'nın çalışmalarına hızla devam edilmesi ve biran önce tamamlanması gerektiğini kaydeden Başkan Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şuanda Terme Çayı'nda geçen su saniyede 450 metreküp. Yapılması planlanan baraj, tersip bentleri, sel kapanı ve ırmak genişliği 80 metreye çıkartıldığında buradan geçecek su, saniyede 950 metreküpü bulacak. Biz artık istiyoruz ki paramızı suya, sele yatırmayalım. Irmak ıslahı bir an önce yapılsın, Terme taşkınlıktan kurtarılsın. Biz de insanımıza söz verdiğimiz gibi ırmaktan denize kadar olan bölgede bir an önce peyzaj çalışmalarımızı yapalım."

Tarım arazilerinde zarar yok

Yağış sonrasında özellikle fındık üreticisinin büyük tedirginlik duyduğuna dikkati çeken Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise, "Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bahçesinde fındık toplayan vatandaşlarımız endişeye kapıldılar. Terme'nin yüksek kesimlerindeki mahallerinde bir takım çiftçinin bahçesi zarar gördü ve fındığı suya kapıldı. Bununla beraber yağışın Terme merkezli olmamasından dolayı ilçenin kıyı kesimindeki üreticilerin bir zararı olmadı. Hatta yağışın, kıyı kesimindeki üreticilerin fındık, soya ve çeltik mahsulüne can suyu olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene yaşanan sel felaketi sonrasında kendini yeni toparlayan üreticilerimiz bir sel felaketini daha kaldıramaz. Tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA