Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı

Bir son dakika haberine göre Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı
22.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:32

Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

Samsun'un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde yaşanan sağanak yağış sonrasında, ekipler köy ve mahallelerde çalışmalarına başladı. Bölgede yaşanan yağış sonrasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yağışın kesildiğini ve sel sularının yavaşça çekildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Akşam saatlerinde yağış olmaması halinde endişelenecek durumun olmadığını ifade eden Başkan Ali Kılıç, ilçede can kaybının olmadığını dile getirdi.

"Sabaha kadar tetik halindeyiz"

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde geçen sene 23 Ağustos tarihinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını anımsatan Başkan Ali Kılıç, "Yağışın etkilerini hamdolsun Salıpazarı ve Çarşamba'ya göre biraz daha ucuz atlattık. Meteorolojiden gelen uyarılarla beraber ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla beraber sabahlara kadar tetik halindeyiz. Terme Çayı'nın ıslahının ilçe için ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük" diye konuştu.

Ekipler çalışmalarına başladı

Belediyeye bağlı ekiplerin taşkından zarar gören mahallelerde çalışmalarına başladığını belirten Başkan Kılıç, "Tam da fındık hasat zamanında köylerimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar bize yansımış çok sıkıntılı bir durum yok. Sabah saat 05.00 sıralarında Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde başlayan sağanak Terme ilçemize düşmedi. İlçe merkezine sağanak yağış olmaması nedeniyle çok fazla bir sıkıntımız da olmadı. Köylerde bir takım yollar uçtu, bir kısım menfezler yok oldu. Suyun çekilmesiyle birlikte detaylı tespitlerimizi yaparak hemen müdahalemizi yapmış olacağız" dedi.

Tarım arazilerinde zarar yok

Yağış sonrasında özellikle fındık üreticisinin büyük tedirginlik duyduğuna dikkati çeken Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise "Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bahçesinde fındık toplayan vatandaşlarımız endişeye kapıldılar. Terme'nin yüksek kesimlerindeki mahallerinde bir takım çiftçinin bahçesi zarar gördü ve fındığı suya kapıldı. Bununla beraber yağışın Terme merkezli olmamasından dolayı ilçenin kıyı kesimindeki üreticilerin bir zararı olmadı. Hatta yağışın, kıyı kesimindeki üreticilerin fındık, soya ve çeltik mahsulüne can suyu olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene yaşanan sel felaketi sonrasında kendini yeni toparlayan üreticilerimiz bir sel felaketini daha kaldıramaz. Tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Avustralyalı adam babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Avustralyalı adam babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
'Polisim' deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı
"Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Alişan Ozan Güven Hatice Çarpar Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Milli Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 16:45:59. #1.14#
title