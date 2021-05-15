Son dakika: Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı
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Son dakika: Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı

Son dakika: Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.

Gaziantep'teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, GATEM kunduracılar sitesinde bulunan bir terlik fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen yangına 7 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanların kapladığı fabrikada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için müdahalesi sürüyor. - GAZİANTEP

Son dakika: Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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