Son dakika: Terkos Gölü'nde kartpostallık kar manzarası
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Terkos Gölü'nde oluşan kartpostallık kar manzarası dron ile görüntülendi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Terkos Gölü'nde oluşan kartpostallık kar manzarası dron ile görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından mega kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. İstanbul'un su kaynaklarından olan Terkos Gölü ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz manzara dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel