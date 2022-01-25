Son dakika! Teras katında çıkan yangın korkuttu - Haberler
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Son dakika! Teras katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Teras katında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın teras katından çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın teras katından çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Hisar Mahallesi Selvi caddesi Ahsen Apartmanının teras katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı teras katında plastik yapıyla çevrili kısım alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler durumu İtfaiyeye bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliğine bağlı iki itfaiye aracı yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken 3 katlı apartman ise boşaltıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AYDIN

Son dakika! Teras katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika! Teras katında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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