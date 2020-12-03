Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza
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Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza

03.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:01
Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlence düzenleyen 14 kişiye jandarma ekiplerince 3 bin 150'şer TL'den toplam 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlence düzenleyen 14 kişiye jandarma ekiplerince 3 bin 150'şer TL'den toplam 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Geçen salı günü Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye katılan 14 kişinin hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan eğlence, sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde eğlenceye katılanlar, sanatçı Havva Öğüt'ün şarkılarına eşlik edip eğlenirken, başından para da saçtı. Ülke genelinde sıkı tedbirlerin alındığı bir dönemde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntülerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine görüntüler sosyal medyadan kaldırıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİÖte yandan, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçerek incelme başlattı. Yapılan incelemede eğlencenin Pınarhöyük Mahallesi'ndeki bir evde düzenlendiğini belirleyip geceye katılanların kimliklerini tespit edildi. Ekipler, geceye katılan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 44 bin 100 TL idari para cezası kesti.'ÖZEL GÜN' EĞLENCESİYMİŞAyrıca, sanatçı Havva Öğüt'ün eğlence öncesi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Konum olarak Kahramanmaraş'ta olduğunu belirten Öğüt, paylaşımında, "Salı gününden herkese merhabalar. Bugün Kahramanmaraş'ta 'Özel gün' adlı ufak bir sahnemizde sevenlerimizle buluşuyorum. Bugün müzik özlemimizi doyasıya sizlerle paylaşacağız. Özel günlerinizde her daim sizlerle olduğumu unutmayın isterim" dedi.PAYLAŞIMI SİLİP GÖRÜNTÜNÜN ESKİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜGörüntülerin hem basında yer alması hem de sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından Havva Öğüt bu paylaşımını kaldırıp eğlenceyle ilgili açıklama yaptı. Öğüt, açıklamasında "Yasaklar geleli 3 gün oldu. Sahne alıyorduk zaten 3 gün öncesine kadar. Atılan video hem erkek gecesi hem de eski video" dedi.KAHRAMANMARAŞLILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİÖte yandan görüntüler, Kahramanmaraş halkının da tepkisini çekti. Bir vatandaş, "Tek kelimeyle iğrenç. Yazık, çok yazık. Maske ve sosyal mesafe hiç yok, düğün salonu gibi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir başka vatandaş ise eğlenceye katılanların başka insanların hayatını tehlikeye attığını söyledi.


Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza
Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza
Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza
Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza
Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza
Son Dakika | Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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