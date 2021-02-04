Son dakika... Tenis: Club Megasaray Open

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasında, çiftlerde Yankı Erel-Marsel İlhan ikilisi, çeyrek finalde elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger seviyesindeki toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II devam ediyor.

Adlarını çiftlerde çeyrek finale yazdıran Yankı Erel-Marsel İlhan ikilisi, Brezilyalı Rafael Matos-Felipe Meligeni Rodrigues Alves çiftine 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

Teklerde ise bugünkü mücadeleler sonunda 2 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Jaume Munar, Slovak tenisçi Jozef Kovalik, İspanyol Carlos Taberner, 6 numaralı seribaşı Arjantinli Facundo Bagnis, çeyrek finale yükseldi.

Toplamda 44 bin 820 avro para ödüllü turnuvaya, yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde yarı final mücadeleleriyle devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden