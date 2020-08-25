Son Dakika: Temmuz ayında 35 bin 496 trafik kazasına şahit olduk Son dakika haberi... Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'de yapılan kaza sayısı 35 bin 496 olurken, 265 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'de yapılan kaza sayısı 35 bin 496 olurken, 265 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2020 yılında yapılan toplam kaza sayısı ise 195 bin 765 olarak kaydedildi.

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Temmuz ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle temmuz ayında Türkiye'de yapılan kaza sayısı 35 bin 496 olurken, 265 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2020 yılında yapılan toplam kaza sayısı ise 195 bin 765 olarak kaydedildi. Trafik kazalarının sebebi ise açık ara sürücüden kaynaklı olduğu saptandı. Araç hızını yol, hava trafiğinin gerektiği şartlara uydurmamak ise en büyük kaza sebepleri arasında yer aldı. Temmuz ayında trafik kazasına en çok karışan araç türü de 13 bin 704 ile otomobil olarak belirlendi.

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Temmuz ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 250 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 9 bin 450 haber olduğu gözlendi. Trafik kazalarının haber olmasında yerel basının önde olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA