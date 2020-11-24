Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
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Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı

24.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:27
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından 'maske tak' yazısı yazarak ortasında yaptıkları büyük bir kalp şekli ile koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından 'maske tak' yazısı yazarak ortasında yaptıkları büyük bir kalp şekli ile koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.

Eskişehir'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bilim Kültür ve Sanat Parkı, sonbaharda dökülen yapraklarla güzel görüntüler oluşturdu. Parkta çalışan temizlik görevlileri ise kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp kalp şekli yaptı. İşçiler, kalp şeklinin yanı sıra 'maske tak' yazarak koronavirüs süresinde uyulması gereken kurallara dikkat çekti. Temizlik görevlileri son düzeltmeleri yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Masal şatosu ve korsan gemisinin yer aldığı parkta ise sonbahar manzarası güzel görüntüler oluşturdu. Parkı ziyarete gelenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Temizlik işçilerinin ekip başı olan Ali İzci (47), koronavirüs kurallarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Şu yaşadığımız zor günlerde, hep birlikte maske tak uyarılarına kulak verelim. Sağlığımız için bu kurallara mutlaka uyalım. Özellikle sosyal mesafemize de dikkat edelim" diye konuştu.

Esra Cantürk Demir ise dolaşmak için geldikleri parkta sonbahar manzarasını çok beğendiklerini belirterek, "Dolaşırken sonbahar manzarasını çok beğendik ve bol bol fotoğraf çekildik. Temizlik görevlilerinin yaptığı kalp ve uyarı da çok güzeldi" diye konuştu. Havadan görüntülenen kalp şekli ve 'maske tak' uyarısı kavak ağaçları arasında ise ilginç bir görüntü oluşturdu.VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Mart ayından bu yana Eskişehir'de 300 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, pozitif vaka olarak evde 7 bin 800 kadar kişi, üç hastanede ise 800 kadar koronavirüs hastasının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi olan hastalardan 186'sının yoğun bakımda, 44'ünün ise entübe olarak tedavi gördüğü belirtildi. Eskişehir'deki koronavirüs vakalarındaki artışı Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasına da yansıyor. Eskişehir'in risk haritasında kent neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.


Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı
Son dakika! Temizlik işçilerinden dökülen yapraklarla kalp şeklinde, 'maske tak' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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