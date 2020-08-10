Son dakika! Temizliği bahane edip maske takmayan esnafa çocuk zabıtadan tepki: Temizlik bahane değil maskenizi...
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Son dakika! Temizliği bahane edip maske takmayan esnafa çocuk zabıtadan tepki: Temizlik bahane değil maskenizi...

Son dakika gelişmesine göre - Temizliği bahane edip maske takmayan esnafa çocuk zabıtadan tepki: Temizlik bahane değil maskenizi takın Yurdun dört bir yanında koronavirüs tedbirlerinin denetimi devam ediyor.

10.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:07

- Temizliği bahane edip maske takmayan esnafa çocuk zabıtadan tepki: Temizlik bahane değil maskenizi takın

İSTANBUL - Yurdun dört bir yanında koronavirüs tedbirlerinin denetimi devam ediyor. 7'den 70'e tüm vatandaşların dikkat ettiği tedbirleri bu sefer çocuk zabıtalar denetledi. Öte yandan çocuk zabıtanın denetim yaptığı sırada esnafın temizlik yaptığını söylemesi üzerine 'Temizlik bahane olmamalı maskemizi her zaman takmalıyız' diyerek uyardı.

Maskesini evde unutan vatandaşı Zabıta uyardı

Pendik Belediyesi bünyesinde yer alan çocuk zabıtalar Gazipaşa Caddesindeki esnafların koronavirüs tedbirlerini denetledi. İş yerlerinde dezenfektan kullanımını hijyen kurallarına uyulmasını ve maske kullanımını denetleyen Pendik Belediyesi'ne bağlı minik zabıtalar kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken kuralları ihlal eden işletme sahiplerini uyardı. Minik zabıtaların denetimi yaklaşık bir saat sürerken esnaf iş yerlerine giren zabıtaların ateşlerini ölçerek dezenfektan kullanmalarını istedi. Sosyal mesafe kuralını sık sık ifade eden minik zabıtalar vatandaşların kurallara uymasını istedi. Pendik'in en işlek caddelerinde bir tanesi olan Gazipaşa Caddesi'nde denetime çıkan 8-12 yaş grubundan oluşan zabıta ekibi maskesini evde unutan vatandaşı önce uyardı sonra maske verdi.

Temizlik yaptığını söyleyen esnafı Zabıta uyardı

Esnafı tek tek ziyaret eden minik Zabıtalar girmiş oldukları bir optik dükkanında işletme sahibinin 'Temizlik yapıyorum' sözüne 'Temizlik bahane olmasın' diyerek maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Zabıta uyarısından sonra denetimi değerlendiren işletme sahibi, "Bu denetimlerin sıklaşması güzel biz sürekli içeride olduğumuz için bazen çıkartıyoruz. Gerekli uyarımızı falan dükkanımıza da yazdık zaten çocuk zabıta olduğunu açıkçası bilmiyordum ilk defa öğreniyorum. Güzel bir uygulama." derken esnafı denetleyen minik zabıta, "Uyarılarımızı yaptık yapmaya da devam edeceğiz, kendimizin geleceği için çok önemli. Sosyal mesafeye her yerde dikkat edilmesi lazım. 'Temizlik yaparken çıkarttım' bahane değil, her zaman takılmalı." ifadelerini kullandı. Zabıta ekibini caddede gören bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. Minik zabıtayı yanına alan vatandaş, "Çok memnnun olduk uyarılarına, ben ilk kez gördüm şaşırdım. Kurallara uymamız gerekiyor, uyuyoruz zaten. Çocuk zabıtalar çok güzel bir uygulama olmuş çok beğendim." dedi.

Sosyal mesafe hijyen ve maske uyarılarını cadde boyunca yaptılar

Pendik Belediyesinin 8-12 yaş grubundan oluşturmuş olduğu Zabıta ekibi, Pendik'in en işlek caddelerinden birisi olan Gazipaşa Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Esnafı gezen zabıta ekibi sık sık maske ve hijyen uyarısı yaparken banka önünde oluşan kuyruktaki vatandaşlara da sosyal mesafe uyarısı yaparak koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmasını istedi.

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Son dakika! Temizliği bahane edip maske takmayan esnafa çocuk zabıtadan tepki: Temizlik bahane değil maskenizi...

Kaynak: İHA

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