Son dakika... Temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaşamını yitiren polisin cenazesi defnedildi Son dakika gündem haberi... Adana'da, temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi.

Adana'da, temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi toprağa verildi.

Dün hayatını kaybeden Harun Güven'in (47) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Güven'in naaşı toprağa verildi.

Törene, Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Güven'in, Adana Polisevi'nde muhasebe bölümünde görev yaptığı öğrenildi.

Polis memuru Güven, temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA