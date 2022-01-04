Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2)

Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUMSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı.

KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun durumunun kamuoyuna açıklanmasının ardından, telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.


Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'kanunu geri çek' çağrısına tepki

Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'kanunu geri çek' çağrısına tepki

 TBMM Başkanı Şentop'tan, Meclis'te görüşmeleri süren kanun teklifini geri çekmesini isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan, Meclis'te görüşmeleri süren kanun teklifini geri çekmesini isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

 Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title