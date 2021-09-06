Son Dakika | TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi

Son Dakika | TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, okulların açılmasıyla birlikte terör konusunda bilgilendirme yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, okulların açılmasıyla birlikte terör konusunda bilgilendirme yaptı. Tarsus Üniversitesi'nde stant açan polisler, öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği koordinesinde, Tarsus TEM Büro Amirliği ekipleri tarafından 'El Ele Güvenli Geleceğe Projesi' kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Tarsus Üniversitesinde eğitim almak için gelen öğrenci ve ailelere terör örgütlerinin, barınma başta olmak üzere gençleri istismar edebileceği durumların önüne geçebilmek adına bilgilendirme stantları kurdu.

Öğrencilerle bire bir ilgilenen TEM polisleri, terör örgütleri konusunda detaylı bilgi paylaşımı yaptı.

Ayrıca stantlarda öğrencilere dağıtılmak üzere bilgilendirme broşürü, meyve suyu, su ve bloknot defter dağıtıldı.

Öğrenciler ise faydalı bilgiler aldıklarını belirterek, polislere teşekkür etti. - MERSİN

Son Dakika | TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi
Son Dakika | TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gece boyu birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu
Gece boyu birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu
Psikolojik sorunları bulunan genç, 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı
Psikolojik sorunları bulunan genç, 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mesut Akusta Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | TEM polisi, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:32:28. #1.16#

title