Son Dakika: TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişelerinde otobüslere denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişelerinde otobüslere denetim

Son dakika haberi: İSTANBUL Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere 10 noktada yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

Son Dakika: TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişelerinde otobüslere denetim
12.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:14

İSTANBUL Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere 10 noktada yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 90 sürücüye toplam 25 bin 80 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere sorumluluk alanlarında bulunan 10 farklı noktada İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan çıkan şehirlerarası otobüslere yönelik takograf ve koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde otobüsün içine giren bir trafik polisi, yolculara koronavirüs tedbirleri ve yolculuk esnasında oluşabilecek olaylara karşı bilgilendirme yaptı. Otobüslerin ve sürücülerinin evrakları kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen veya eksikliği belirlenen sürücülere para cezası kesildi. 

"YOLCULUK ESNASINDA BİR SORUNLA KARŞILAŞTIĞINIZDA BİZE HABER VERİN"

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerin birisi de Samandıra gişelerde yapıldı. Durdurdukları otobüsün için giren trafik polisleri yolculara, "Yolculuk süresince emniyet kemerlerimizi takılı bulunalım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına lütfen uyalım. Kaptan ilgili olsun yolculuk esnasında olsun herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda emniyet güçlerine haber verelim. Bu türlü konular için hizmet vermek için görev başındayız" uyarı yaptı.  10 DENETİM NOKTASINDA 90 SÜRÜCÜYE CEZA Trafik polisleri otobüs sürücülerinin sürüş bilgilerini ve otobüsün içerisindeki yangın söndürme tüplerini son kullanma tarihlerine kontrol etti. Otobüsteki yangın söndürme tüpünün tarihinin geçmiş olması nedeniyle sürücüye ceza kesildi. İstanbul'da 10 denetim noktasında görev yapan trafik polisleri 90 sürücüye toplam 25 bin 80 lira para cezası kesti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan 5 kişinin öldüğü otobüs kazası sonrasında yolcu otobüslerinde denetimlerin sıkılaştırıldığı öğrenildi.  

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Dünya
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için...
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı 3. Sayfa
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişelerinde otobüslere denetim - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 09:15:29. #1.14#
title