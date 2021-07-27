TEM'de kükürt yüklü tırda yangın
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TEM'de kükürt yüklü tırda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de kükürt yüklü tırda yangın Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda kükürt yüklü tırın dorsesi, lastiklerin bulunduğu noktadan yükselen alevler nedeniyle kısmen yandı.

TEM'de kükürt yüklü tırda yangın

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda kükürt yüklü tırın dorsesi, lastiklerin bulunduğu noktadan yükselen alevler nedeniyle kısmen yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Taşobası bölgesinde İlhan Demirci'nin kullandığı özel bir lojistik firmasına ait 76 DA 651 plakalı tırın dorse bölümünde, balatalardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Sürücünün durumu fark ederek aracı güvenlik şeridine çektiği olay esnasında, alevler dorse kısmında bulunan kükürte sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi zarara neden olan yangında, şans eseri yaralanan olmadı.

TEM'de kükürt yüklü tırda yangın
TEM'de kükürt yüklü tırda yangın
TEM'de kükürt yüklü tırda yangın
TEM'de kükürt yüklü tırda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

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