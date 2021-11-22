Son dakika... TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde Edirne istikametinde Cumartesi günü öğlen saatlerinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Feci kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobilin çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulduğu görülüyor.

(Murat Delice - Şaban Tektaş/İHA)

Son dakika... TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'de feci kaza! Hafriyat kamyonunun biçtiği araçta can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

TEM'de feci kaza! Hafriyat kamyonunun biçtiği araçta can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

 Son dakika haber | ESENYURT'TA FECİ KAZA; BİR ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE VE BEBEĞİ AĞIR YARALANDI-1

Son dakika haber | ESENYURT'TA FECİ KAZA; BİR ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE VE BEBEĞİ AĞIR YARALANDI-1

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title