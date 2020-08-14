Son Dakika: TEM'de feci kaza: 2 ölü; trafik kilitlendi (1)
Son dakika haberi: KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti.
14.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:20
KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki kişi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
- İstanbul
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA