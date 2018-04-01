TEM'de Çevik Kuvvet Minibüsü Yan Yattı, 6 Polis Yaralı
TEM Mahmutbey mevkinde çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs devrildi. İlk bilgilere göre 6 polis yaralı.
Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 6 polis yaralandı.
6 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindeki polis servis aracı henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 polis, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.
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