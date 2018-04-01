TEM'de Çevik Kuvvet Minibüsü Yan Yattı, 6 Polis Yaralı

Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 6 polis yaralandı.

6 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindeki polis servis aracı henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 polis, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza yapan servis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.