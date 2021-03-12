Son dakika... TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi
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Son dakika... TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi

12.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:53

Gelen son dakika haberlerine göre TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi Polis ve karayolları ekipleri zarar gören ve can çekişen koyunları kesti TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kaza sonrasında tırın kasasında can çekişen koyunlar, polis ve karayolları ekipleri tarafından kesildi.

TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi

Polis ve karayolları ekipleri zarar gören ve can çekişen koyunları kesti

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kaza sonrasında tırın kasasında can çekişen koyunlar, polis ve karayolları ekipleri tarafından kesildi. Kazada 9 koyun telef olurken, 11 koyunda can çekiştiği için kesildi.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın karıştığı kaza sonrasında, tırda yüklü olan koyunlar telef oldu. Bazı koyunların can çekiştiğini gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sahibini arayarak, koyunların kesilmesi için izin istedi. Hayvan sahiplerinin izni üzerine karayolları ekibi tırın kasasına girerek, can çekişen koyunları kesti.

Tırın içinde bulunan 150 koyundan 9'u kazada telef olurken, 11'i ise kesildi.

Son dakika... TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi
Son dakika... TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi
Son dakika... TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi
Son dakika... TEM'de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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