Son Dakika | Tellere takılan tilki yavruları kurtarıldı Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE'de tellere takılan 2 tilki yavrusunu gören vatandaş, yanlarına yılan yaklaştığını görünce de paniğe kapılarak Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

DÜZCE'de tellere takılan 2 tilki yavrusunu gören vatandaş, yanlarına yılan yaklaştığını görünce de paniğe kapılarak Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yılan uzaklaştırılarak tilki yavruları kurtarıldı.

Düzce Aynalı köyünde, tarlasında çalışan bir vatandaş 2 yavru tilkinin başlarının tele sıkıştığını gördü. Yavruları kurtarmak isteyen vatandaş, yavru tilkilerin yakınında yılan olduğunu fark edince paniğe kapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yılanı alandan uzaklaştırdı. Daha sonra teller kesilerek 2 yavru tilki kurtarıldı. Yavru tilkiler bulundukları yerde doğaya salındı.

Kaynak: DHA