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Son dakika haberleri: Tellere takılan inek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde tellere takılıp mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

GENÇ, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde tellere takılıp mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Genç ilçesinde tren istasyonu yakınlarında otlanan bir inek tellere takılıp mahsur kaldı. İneğin mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kısa süre içinde ineği takılı olduğu tellerden kurtardı. - BİNGÖL

Son dakika haberleri: Tellere takılan inek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Tellere takılan inek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Tellere takılan inek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Tellere takılan inek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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