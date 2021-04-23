Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, televizyondaki şömine görüntüsünü görünce yangın çıktığını sanan yaşlı kadının ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, televizyondaki şömine görüntüsünü görünce yangın çıktığını sanan yaşlı kadının ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay, Ereğli Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Servisi arayan bir kişi, karşı dairede ki evde yangın çıktığı ihbarında bulundu. Yaşlı kadının verdiği adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen ekipler, evde bulunan televizyondaki şömine görüntüsünü gören yaşlı kadının, yangın çıktığını sandığını tespit etti. Ev sahibi O.K., televizyonda açtığı müzik kanalının şömine görüntüsünün yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabileceğini söyledi. Ekipler, tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı