Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
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Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, televizyondaki şömine görüntüsünü görünce yangın çıktığını sanan yaşlı kadının ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, televizyondaki şömine görüntüsünü görünce yangın çıktığını sanan yaşlı kadının ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay, Ereğli Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Servisi arayan bir kişi, karşı dairede ki evde yangın çıktığı ihbarında bulundu. Yaşlı kadının verdiği adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen ekipler, evde bulunan televizyondaki şömine görüntüsünü gören yaşlı kadının, yangın çıktığını sandığını tespit etti. Ev sahibi O.K., televizyonda açtığı müzik kanalının şömine görüntüsünün yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabileceğini söyledi. Ekipler, tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Son Dakika | TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜNÜ YANGIN SANINCA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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