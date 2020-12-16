Son dakika Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020

16.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:13
Son dakika Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020

Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur. Şu an bazı sorunlar yaşayan Telegram kullanıcıları, Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? gibi soruların cevaplarını arıyor. Telegram nedir?

Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur.

TELEGRAM NEDİR?

WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Telegaram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? TELEGRAM BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR MU?

Telegram'dan yapılan açıklamaya göre şu an bazı sorunlar yaşanıyor.

TELEGRAM MESAJLAR NEDEN AÇILMIYOR? UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar bildirim olarak gelse bile uygulamada açılmıyor olabilir.

Telegram Messenger açıklaması:

"Doğu Avrupa'daki bazı kullanıcılarımız son 45 dakika içinde bağlantı sorunları yaşamış olabilir. Şimdi her şey yolunda olmalı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Görünüşe göre Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde birkaç bireysel kullanıcı için bazı sorunlar hala devam ediyor. Herkesi tekrar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyoruz, bekleyin!"

Son dakika Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020

İlgili Haberler

Google - YouTube çöktü mü? Son Dakika Açıklama geldi!
Google - YouTube çöktü mü? Son Dakika Açıklama geldi!
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020 | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:13:23. #1.15#
title