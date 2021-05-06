Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
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Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor

Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADANA'da 1 Mayıs'ta evden çıkan Abdullah Balkaya'dan (40), haber alınamıyor.

ADANA'da 1 Mayıs'ta evden çıkan Abdullah Balkaya'dan (40), haber alınamıyor. Eşinin evde bıraktığı telefonunda 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu' yazılı bir mesaj gördüklerini kaydeden Sevdet Balkaya (30), "O mesajı görünce çok kötü oldum. İntihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Bulunması için yardım istiyorum" dedi. Abdullah Balkaya'nın 11 yaşındaki oğlu Yusuf ise babasının eve dönmesini ve ona sarılmak istediğini söyledi.

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meyve-sebze bahçelerinde bekçilik yaparak geçimini sağlayan Abdullah Balkaya, 28 Nisan Çarşamba günü çalıştığı muz serasının sahibinden, "Sıkılıyorum, rahatsızım" diyerek izin istedi. Evine dönen Balkaya, eşi Sevdet Balkaya'ya bir süre işe gitmeyeceğini belirtti. 1 Mayıs gecesi ailesiyle evde namaz kılan Balkaya, daha sonra eşiyle birlikte uyudu. Gece 01.30'da uyanan Sevdet Balkaya eşini yatakta göremeyince telaşlandı. Durumu yakınlarına bildiren Balkaya, eşine ulaşamadı.

'ÖLÜMÜM KİMSEYİ BAĞLAMAZ, BEN ÖLÜMÜ HAK ETTİM'Ertesi gün eşinin evde bıraktığı telefonunda 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesajı gören Sevdet Balkaya, korkuya kapıldı. Durumu polise bildiren Balkaya, o günden beri akrabalarıyla birlikte eşini arıyor.Eşinin kaybolduğu gece öncesi evde hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Balkaya, "O gün namaz kıldıktan sonra birlikte oturduk. Hatta yatakları hazırlarken bana yardım etti. Saat 23.30 sıralarında uyuduk. Gece kalktığımda eşimi yanımda göremedim. Dama çıktım, sokağa baktım ama bulamadım. Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Okuyunca çok kötü oldum. Öncesinde kafasını dinlemeye gitmiş olabilir, diye düşünmüştüm. Fakat bunu görünce intihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Eşimin bize hiç zararı yoktu. Sadece canının çok sıkıldığını söylüyordu. Birkaç sene önce psikolojik tedavi görmüştü ama yarım bıraktı. Kocamın tez vakitte bulunması için yardım istiyorum" dedi.'ANNEMLE BEN PERİŞAN HALDEYİZ'Abdullah Balkaya'nın oğlu Yusuf Balkaya ise olay gecesi babasını dama çıkarken gördüğünü, 'Burada ne yapıyorsun?' diye sorduğunu belirtti. Babasının kendisine 'Aşağıya in, geleceğim' diye cevap verdiğini belirten Balkaya, "Aşağıya inip televiyon izlemeye başladım. Babam bir süre sonra geldi ve uyumamı söyledi. Sonra da görmedim zaten. Annem telefondaki mesajı görmüş. Ben de okudum. Babam günlerdir kayıp. Yetkililerden yardım istiyoruz. Annemle ben perişanız, lütfen yardım edin. Babam gelirse eğer ona sarılırım" diye konuştu.

Balkaya ailesinin yakınlarından Heybet Akgönül (45) ise ilk günden beri kendi imkanlarıyla Abdullah Balkaya'yı aradıklarını fakat sonuç alamadıklarını dile getirdi.


Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor
Son dakika! Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunan kayıp kocasını arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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