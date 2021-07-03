Son dakika! Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı
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Son dakika! Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı Adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'i tutuklandı Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'i tutuklandı

ŞANLIURFA - Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin terör örgütü üyelerinin eline geçtiğini ve banka hesapları açarak yurt dışına kaçacakları yönünde korku ve panik oluşturdukları belirlenen şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Şanlıurfa, İstanbul, Denizli, Adana ve Mersin'deki birçok adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 60 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'i tutuklanırken 9 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yakalanan şahısların 22 ilde toplam 48 ayrı telefon dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika! Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı
Son dakika! Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı
Son dakika! Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı
Son dakika! Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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