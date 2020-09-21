Son dakika... Tel Abyad, güvenlik kameraları ile izleniyor
Son dakika haberleri: TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, oluşturulan güvenlik kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenerek suç ve suçlulara göz açtırılmıyor.
Tel Abyad Yerel Meclisi Genel Sekreteri Şaban El Abid, kentte ilk etapta 77'si sabit, 108 kameranın kurulduğunu söyledi. İhtiyaç halinde kamera sayısının artabileceğini anlatan Şaban El Abid, amacın suç ve suçlularla mücadele olduğunu ifade ederken, kentteki huzur ortamının bozulmasına izin verilmeyeceğini ifade etti. 24 saat kayıt yapan kameralardan elde edilen görüntülerin anlık olarak izlendiğini ve olumsuz bir durum yaşanması halinde güvenlik birimlerinin bölgeye yönlendirildiğini anlatan Abid, "Barış Pınarı Harekatı ile bölgemiz teröristlerden arındırıldı ve yaşanılır hale getirildi. Binlerce insanın geri dönmesiyle Tel Abyad, eski günlerine döndü. Bu huzur ortamında elde edilen güvenliği baltalamak isteyenlerin önlenmesi için şehrimizin merkezi ile giriş ve çıkış noktalarına aynı zamanda kamu kurumlarının bulunduğu bölgeleri güvenlik kamera sistemiyle donattık. Amacımız insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayıp, Tel Abyad'a yönelik tehditleri bertaraf etmek. Bizi teröristlerin zulmünden kurtarıp, eskisinden daha güzel bir ortamda yaşamamıza vesile olan ve kamera sistemi ile daha da güvenli hale getiren Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı